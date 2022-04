Il Mattino, De Luca: "La gestione di Spalletti non m'è piaciuta in due partite, a Napoli ancora si parla male di Sarri e Mazzarri..."

Napoli Calcio - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il capo sport de Il Mattino Francesco De Luca, rilasciando alcune dichiarazioni.

“In Napoli-Roma ci sono stati un sacco di elementi, mi aspettavo sarebbe arrivato il gol della Roma e la sofferenza di un Napoli che faticava ad uscire e si faceva schiacciare senza poter andare in contropiede. Fisicamente la squadra era in difficoltà nel secondo tempo, pur essendo partite molto bene. Uscire con due punti da Inter, Milan, Roma e Fiorentina non può non portare ad allontanarti dal primo posto: è un peccato, nonostante l’obiettivo Champions sia vicinissimo. Il rimpianto di aver gettato via il campionato è enorme, mai come quest’anno le milanesi sono state incerte ed il Napoli avrebbe potuto inserirsi.

Il doppio cambio di Spalletti con Mertens e Juan Jesus? A volte i toni vengono esasperati, ma le partite vanno analizzate: è stato sbagliato tirare fuori Osimhen per le doti che ha, la gestione di Fiorentina e Roma da parte di Spalletti non m’è piaciuta. Gli va però dato merito di aver quasi centrato l’obiettivo che la società gli aveva dato, ovvero la qualificazione in Champions League.

Dopo il Verona ci furono tanti malumori per la delusione della mancata Champions con Gattuso, ed in questa piazza ancora si parla male di Ancelotti, Sarri e Mazzarri: la verità è che in questa piazza bisogna avere consapevolezza della forza del Napoli, è stata buttata quasi alle ortiche una stagione”