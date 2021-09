Il Mattino, De Luca: "Insigne convocato perché il capitano, ma difficilmente giocherà con un solo allenamento"

Francesco De Luca de Il Mattino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Insigne è partito con la squadra perché è il capitano, ma ha fatto solo 1 allenamento e potrebbe non essere rischiato. Mario Rui lasciato a casa per riposare. Pensavamo tutti che arrivasse Emerson Palmieri, poi è arrivato Juan Jesus tramite indicazione di Spalletti. E’ presto far giocare Juan Jesus, gli serve ancora preparazione".