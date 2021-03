Francesco De Luca de Il Mattino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Giusto decidere di andare avanti con Gattuso, ma a fine stagione sarà addio. Io credo poi che a Gattuso vadino fatte anche delle scuse perché sono state dette tante cose e anche brutte su di lui in un periodo dove sono mancati risultati e può starci".