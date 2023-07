Il Mattino, De Core: "Quali sono i programmi di De Laurentiis? Dalle sue frasi si evince un obiettivo"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il direttore de Il Mattino Francesco De Core, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il sostituto di Kim? Ibanez della Roma commette qualche errore ma fisicamente è prestante ed ha mercato anche in Premier League: il Napoli dovrà ponderare una serie di ipotesi e non avere fretta, il nuovo allenatore dovrà capire su chi potrà fare affidamento, Kim era il perno della difesa e ci vuole un elemento di pari affidabilità. Non c’è più Giuntoli, ma quali sono i programmi di De Laurentiis? Dalle sue frasi si evince grande attenzione per il percorso europeo”