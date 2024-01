Il Mattino, De Core: "Il Napoli è al di sotto delle attese, sento tanti nomi e non tutti sono legati ad un miglioramento"

Ultime notizie Napoli - Francesco De Core, direttore de Il Mattino, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"La questione del carattere di squadra diventa determinante se la situazione tecnico tattica non è all'altezza. Il Napoli è al di sotto delle attese, abbiamo spesso visto un Napoli privo di grinta e determinazione, invece questo s'è visto contro la Salernitana. La gara è stata recuperata per la grande voglia e la volontà di vincere, i problemi restano legati al gioco. Vediamo anche l'evoluzione del mercato, sento tanti nomi e non tutti sono legati ad un miglioramento tattico della squadra. Mi sembrava che le attenzioni del Napoli dovessero concentrarsi innanzitutto sulla difesa"