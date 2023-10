Il Mattino, De Core: "Fiorentina? Sarà una sfida particolare, c'è un nome che piaceva a De Laurentiis"

Francesco De Core, direttore de Il Mattino, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli.

"Le partite vanno non perse, il Napoli dev'essere arrabbiato per il risultato di martedì. La mentalità giusta si crea anche riflettendo sui motivi della sconfitta. Il risultato è stato negativo e per costruire una mentalità vincente bisogna essere arrabbiati anche se perdi con avversari più forti.

Il Napoli di Garcia ha dimostrato, però, di potersela giocare anche con una squadra di fenomeni. Bellingham mi ha impressionato molto, è un giocatore da fantascienza per la tecnica e l'impatto fisico. Il Napoli deve ripartire dal fatto che abbia perso e non dal fatto che sia stata fatta una buona partita. Però nell'arco di una stagione sconfitte di questo tipo ci possono stare.

Fiorentina? Sarà una sfida particolare, ieri la Fiorentina ha riacciuffato la partita europea in extremis. Le gare europee sono sempre complicate e gli avversari quando affrontano le italiane cacciano fuori più motivazioni. Mi aspettavo la vittoria della Fiorentina ieri, ma mi rendo conto che è una squadra che ha delle buonissime individualità ed ha un allenatore che Napoli conosce bene perchè è stato uno dei nomi che piaceva a De Laurentiis"