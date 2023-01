Il Mattino, De Core: "Avete sentito cosa ha detto Allegri? Spalletti risponderà così"

Il direttore del Mattino Francesco De Core è intervenuto a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli:

C'è grossa attesa per il match con la Juve ma anche amarezza per quanto accaduto tra gli ultra. Oggi ha parlato Allegri, lo avete sentitto?Bravissimo a ribaltare certe situazioni. Spalletti cercherà di abbassare i toni, perchè più si alzano i toni è più si carica di responsabilità e di pressione. La Juve vuole accorciare le distanze e deve venire qui a vincere: quindi è molto importante per loro questo match. Più dello scorso anno il Napoli stavolta è più in corsa per lo scudetto: il Napoli squadra ha espresso una continuità di risultati come non mai, quindi c'è attenzione morbosa in città.