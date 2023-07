Il Mattino, De Core: "Aspettiamo il verdetto del campo per il Napoli di Garcia"

Francesco De Core, direttore de Il Mattino, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Il Napoli affronta la campagna acquisti con la stessa idea dello scorso anno, eppure è cambiato il livello internazionale della rosa. Aspettiamo il verdetto del campo di quello che sarà il Napoli di Garcia. Le amichevoli sono totalmente inutili in estate, servono solo a dare indizi agli allenatori".