Il Mattino, Avagliano a CN24: "Nicola resta per convenienza di tutti, a giugno Iervolino cambierà progetto: crepe note da tempo"

Alfonso Avagliano, giornalista de Il Mattino, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre e su Youtube) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"La lettera scritta da Nicola dimostra come ci siano state molte consultazioni. E' una via di mezzo tra la necessità di avere meno allenatori sotto contratto e la voglia di dare un'altra possibilità ad un allenatore che ha un biennale. A giugno Iervolino vorrà cambiare strada, ma da progetto e non da traghettatori. L'esonero non nasce dall'8-2 di Bergamo ma è dal 6 novembre che i risultati e il gioco latitano. Gli otto gol sono la goccia che fanno traboccare il vaso, ma già nelle ultime gare Ochoa aveva salvato da goleade. Dopo Monza Iervolino aveva dimostrato di essere scontento. Dopo il Milan, Iervolino era andato di persona nella spogliatoio. Adesso si è ripresentato il tutto. Con le big l'atteggiamento è stato quasi sempre giusto, solo con l'Inter ci sono stati problemi. Radovanovic è influenzato, Fazio salta la gara. Difesa a quattro composta da Daniliuc, Lovato, Gyomber e Bradaric; in attacco Candreva, Piatek e Dia ma la posizione di Candreva può cambiare facendo di fatto cambiare il modulo. La Salernitana è una buona squadra che ha speso tanti soldi e per questo Iervolino si è arrabbiato. Sono stati spesi 40mln ma nella parte finale del 2022 ha avuto uno scivolone. Demme? C'era la volontà di acquistarlo, De Sanctis è un suggeritore ma a decidere è sempre il presidente Iervolino. E' stato un obiettivo ma ad oggi la Salernitana non è a livello dei grandi d'Europa".