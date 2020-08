Il Mattino, Arpaia: "Mi sta stupendo Elmas nella posizione di sottopunta nel 4-2-3-1"

Gennaro Arpaia, giornalista de Il Mattino, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Auguriamo ad Osimhen una vita da bomber, il Napoli ha bisogno di un attaccante che dia continuità coi numeri sotto porta. Ci auguriamo che sia un centravanti di spessore. Nel triangolare ci sarà qualche novità, mi sta stupendo la posizione di Elmas nel 4-2-3-1 come sottopunta e secondo me in quel ruolo potrebbe fare molto bene. Demme tra le cessioni? C’è da dire che al Napoli servirebbe uno come Veretout che ha delle caratteristiche che si sposerebbero bene con il centrocampo di Gattuso. Il centrocampo del Napoli perde tanto con l’addio di Allan nonostante quello visto negli ultimi mesi non sia stato il solito”.