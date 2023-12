Roberto Dupplicato per la sua rubrica pungente sul Giornale ha affondato il dito sul Napoli reduce da tre sconfitte consecutive e che domani si gioca tutto con il Braga in casa per il passaggio turno Champions:

“Dopo le tre batoste che il Napoli ha preso da Real, Inter e Juve, Rudy Garcia potrebbe farsi chiamare Gody Garcia”