Il Fatto Quotidiano, Imperatore a CN24: "Stadio Maradona non può essere venduto alla Filmauro, vi spiego il motivo" | VIDEO

Vincenzo Imperatore, giornalista de Il Fatto Quotidiano, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli.

SSC Napoli: il miglior rating d'Italia

Ecco quanto evidenziato da CN24, con le parole del giornalista de Il Fatto Quotidiano, Vincenzo Imperatore sulla questione stadio Maradona:

"Stadio? Lo stadio Maradona è un bene della città di Napoli e degli sportivi napoletani. Spesso, questa ripetuta voglia di acquistarlo del presidente De Laurentiis, come ribadito da Borriello in consiglio, parte forte ma quando si arriva al traguardo svaniscono gli impegni. Lo stadio è fatto rifatto con fondi pubblici, anche i fondi per il Collana sono stati dirottati al Maradona. Il problema oggi si pone sotto ottica diversa, il Presidente De Laurentiis ha momenti di euforia, ogni qualvolta va all'estero. Se il Comune dovesse vendere il Maradona, lo dovrebbe fare alla SSC Napoli e non alla Filmauro. Anche il calcio Napoli è un bene della città e se ceduto a terzi, porterebbe con sè anche la gestione dello stadio. Queste sono informazioni che risalgono a qualche anno fa".

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli