Il Fatto Quotidiano, Imperatore a CN24: "Gli errori sono un regalo e ADL l'ha capito: cambia il modello di business, Conte lo dimostra. Kvara e Osimhen possono restare, vi spiego perchè..."

"Gli errori sono un regalo e quelli fatti in questa stagione dalla proprietà e dirigenza, dopo la brillantissima vittoria, sono stati capiti. Dopo 20 anni, quegli errori, sono stati un regalo per riflettere dalla dirigenza sul fatto che il modello di business potesse essere ritoccato. Così facendo si è presa coscienza del fatto che le esigenze dei tifosi e della società doveva essere cambiato. Ora serve vincere sistematicamente, il brand è stato affermato come brand vincente: manna caduta dal cielo, qualità non presente in tutti gli imprenditori. La proprietà ha riflettuto, si è adattato il modello di business, diventando struttura complessa non più con un solo riferimento ma con un ds emergente e uno degli allenatori più vincenti del calcio italiano e un team manager vincente e campione del mondo. Nel Napoli, tutte le controversie, sono sempre scoppiate senza un mediatore. L'arrivo di Conte è solo un primo tassello che riguarda necessariamente poi il passo successivo, il rifacimento dell'organico per lottare per scudetto e coppa Italia. Si dirà di arrivare in Champions ma Conte vuole vincere campionato e coppa Italia. Eravamo abituati a mangiare caviale, in questa stagione abbiamo mangiato pasta e fagioli. Ora si paga il caviale e si ritornerà a mangiarlo. Vendere il Napoli? Se voglio vincere subito e recuperare il valore patrimoniale e finanziario perso, oltre i 100mln persi di valore patrimoniale, devo rischiare e in questo caso lo sta facendo tantissimo aspettandosi, però, un ritorno grandissimo. Osimhen? Il Napoli può permetterselo in questa stagione per il tesoretto che ha nelle casse. Con lui rinnovo Kvara e arrivo Conte, è obbligatorio vincere".