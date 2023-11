Il Ds Meluso su Giuffredi: "Persona leale, ultimamente risolto un disguido con intelligenza"

Notizie Calcio Napoli - "Avere un interlocutore diretto e leale è fondamentale, tranne quando gli si chiude la vena ed è meglio chiamarlo una settimana dopo. Ultimamente abbiamo avuto un disguido che è stato risolto per l'intelligenza ch e ci contraddistingue. Avere una persona leale e diretta, e ho lavorato con Giuffredi anche in altri club, è un vantaggio perchè per le esigenze che si ha, spesso ci sono fraintendimenti che con Giuffredi non ci sono mai. È una dote che lo contraddistingue"?. Così il Ds Mauro Meluso intervenuto a margine della presentazione del libro di Mario Giuffredi.