Il doppio assist di Baroni per il presente ed il futuro (?) del Napoli

Napoli - Al termine di Napoli-Verona parla Marco Baroni in conferenza stampa. Dopo la partita di campionato ha parlato l'allenatore del Verona in conferenza.

"Ngonge è un esterno o può adattarsi anche da punta centrale? Cyril è un giocatore talentuoso, può fare tutto. Ha trovato questa collocazione con me, a destra fa molto bene e potrebbe fare anche la punta perchè ha talento e sa giocare"

"Folorunsho? Ha iniziato a giocare con me a Reggio Calabria, gli trovai il ruolo sotto punta. Ha forza e sa arrivare al gol, sta migliorando tecnicamente: a destra abbiamo perso Ngonge, ora abbiamo alcuni nuovi da inserire. E Folorunsho sta ricoprendo bene il ruolo come ha fatto oggi, e per me può fare anche il mediano"