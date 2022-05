Il designatore Rocchi: "Mancano arbitri con la A maiuscola in Italia oggi, serve decisione"

Serie A - Gianluca Rocchi, designatore arbitrale per i campionati di Serie A e Serie B, è intervenuto dal palco di Coverciano a margine della presentazione del libro su Concetto Lo Bello. Questo quanto riportato da TMW:

"Il VAR è una delle migliori introduzioni del calcio moderno e sta portando tanta giustizia in più, nonostante qualche errore ancora rimanga".

Come giudica lo scenario attuale degli arbitri italiani?

"Concetto Lo Bello è stato l'arbitro con la A maiuscola e questo è quello che un po' oggi manca. Tutti cerchiamo e vorremmo riavere arbitri con la A maiuscola, ma non è semplice. Siamo di fronte a un cambio generazionale molto importante. VAR o non VAR, un arbitro deve essere in grado di prendere una decisione".