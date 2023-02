Il bookmaker De Gaetano: "Il Napoli è al 4º o 5º posto come favorita per la vittoria della Champions, le quote sull'Eintracht"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Vittorio De Gaetano, bookmaker.

“Quest’anno il Napoli ci sta facendo cancellare tutti i record relativi ai numeri.

La partita col Sassuolo? Storicamente il Mapei non è mai stato un campo semplice per gli azzurri, sicuramente ricorderete un paio di partite sanguinose in cui il Napoli ha lasciato dei punti. Il Napoli di Sarri ha esordito a Sassuolo e da quel giorno il Sassuolo ha battuto almeno una volta tutte le avversarie che ha affrontato, ma il Napoli non più.

Il Napoli ha una tradizione positiva di venerdì, basti pensare all’ultimo precedente, quello contro la Juventus. È una giornata in cui il Napoli ha una percentuale di vittorie maggiore rispetto agli altri giorni. Osimhen sta segnando con una continuità impressionante e nulla lascia pensare che questa cosa possa interrompersi. È nettamente favorito per la vittoria della classifica marcatori, siamo intorno al 65% di possibilità di vittoria.

La partita contro l’Eintracht Francoforte? Sicuramente non va sottovalutata, ma non penso ci sia questo pericolo. Può mettere in difficoltà chiunque. La previsione del passaggio turno per i bookmakers è del 70% per il Napoli e 30% per l’Eintracht. Chissà che l’Eintracht possa essere l’inizio di un percorso piuttosto che la fine come fu l’ultima volta.

Il Napoli è al 4º o 5º posto come favorita per la vittoria della Champions League. In tutte e 13 le volte che il Napoli si è qualificato in Europa, è arrivato alla fase ad eliminazione diretta”