Il baby attore Di Leva: "Ieri mi ha chiamato De Laurentiis, mi ha invitato al Maradona! E come si fa a rinunciare ad Osimhen?"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’attore Mario Di Leva, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Ieri mi ha chiamato il presidente De Laurentiis? Sì, mi ha fatto i complimenti e mi ha invitato allo stadio. Mi sono emozionato, sono un grande tifoso del Napoli e del calcio e ricevere quella telefonata non so spiegarne l’emozione. Incontrare Di Lorenzo? Il mio capitano, con la numero 22, magari. Mi ero preparato la battuta con Amadeus? No, mi era uscita dal cuore: lui mi sfotteva dicendo che l’Inter era stata l’unica squadra a battere il Napoli, ma a -13 come si stava? (Ride, ndr). Fare il calciatore o l’attore? Senza pensarci nemmeno farei l’attore, è qualcosa che mi viene naturale fare: ci sono nato con teatro e cinema. Il mio calciatore preferito in assoluto? Sono innamorato follemente di Cristiano Ronaldo, quando se n’è parlato prima del campionato Osimhen stava giocando maluccio, ma adesso come si fa a rinunciare a Victor?”