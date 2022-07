Ignoffo: "Cessione Koulibaly, il Napoli potrebbe prendere anche 70mln. Juve? Se parte de Ligt..."

Giovanni Ignoffo è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Se fossi Koulibaly, o vado via adesso o rinnovo come dico io ma dipende dal Napoli. Il Napoli valuterà le eventuali offerte, ci sono grandi squadre che potrebbero prenderlo. Siamo agli sgoccioli, molti club si sono già mossi e partiti per il ritiro. Il Napoli potrà prendere anche 60-70 mln da una sua cessione. La Juventus potrebbero cedere de Ligt, questo potrebbe anche spingere la squadra bianconera a fare un'offerta per Koulibaly".