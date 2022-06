Iezzo su Mertens: “Quando vai in ritiro a scadenza è chiaro l’addio. Il Napoli fa sempre così”

Ultime notizie. “Non avevo dubbi sull’addio di Mertens”. Gennaro Iezzo, allenatore del Botev Vratsa, è intervenuto a Febbre a 90, su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni:

“In Bulgaria è stata una bella esperienza, non era facile per via della lingua ma noi napoletani ci facciamo capire anche a gesti… Abbiamo ottenuto un risultato inaspettato con una salvezza fantastica. Non credo di restare però, avevamo chiesto garanzie sulla squadra per un campionato più sereno e non le abbiamo avute, ora siamo alla finestra e speriamo di avere una chance in Italia.

Il Napoli ed i rinnovi? Il problema è sempre lo stesso, arrivare a scadenza con giocatori che possono fare la differenza. Mertens è il capocannoniere della storia del Napoli, non avevo dubbi sul fatto che non sarebbe rimasto. La società non ha voluto rinnovargli il contratto già quest’estate: andare in ritiro a scadenza vuol dire che non resti, l’abbiamo visto anche con Insigne. Bisognerebbe invece rinnovare con Dries, Koulibaly, lo stesso Fabian Ruiz. Ogni giocatore poi fa due conti e sa che può guadagnare di più altrove, trasferendosi a costo zero in un qualsiasi altro grande club che non paga il suo cartellino.

Quanto alla napoletanità… Dries e Koulibaly hanno già ampiamente dimostrato il loro amore per Napoli ed il Napoli, non capisco cosa debbano fare di più. Peraltro hanno sempre mantenuto un comportamento irreprensibile, da professionisti esemplari, oltre che da grandi calciatori. Il Napoli non ha mai fatto cose diverse dal solito, chi è arrivato a scadenza è sempre andato via. Il rammarico è grande perché parliamo di due pedine fondamentali, come si può parlare di scudetto senza Insigne, Mertens ed eventualmente Koulibaly? Spero di sbagliarmi, ovviamente, ma il problema è che ogni anno la società fa grandi squadre ma le mancano sempre un paio di elementi che nei momenti topici della stagione aiutino tutto il gruppo“