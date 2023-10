Iezzo: "Siamo tutti shockati dalla gara di ieri, anche Garcia sembra capirci poco. Meret non può prendere un gol come quello di Brekalo"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli: "Siamo rimasti tutti shockati dalla gara di ieri, ormai il Napoli sembrava in ripresa. E' incappato nuovamente in una sconfitta e in una prestazione tutt'altro che positiva. Quest'anno vedo una squadra che non riesce a gestire e a superare certe difficoltà in campo, si fatica a capire i momenti della partita. Il Napoli è molto più forte della Fiorentina, eppure è sembrato alla deriva in alcune situazioni. Raspadori per Anguissa? La Fiorentina stava dominando a centrocampo, togliere una mezzala e mettere un attaccante è stata una mossa che ha consegnato la mediana agli avversari. E' una scelta che non ho capito, soprattutto visto il finale confusionario. Anche Garcia sembra che ci stia capendo poco. Meret? Sul tiro di Valverde non ha colpe, ma sul tiro di Brekalo ne ha e vanno analizzate. Sul gol di ieri ha tantissime responsabilità, al di là di difendere o meno il ruolo. Un portiere come Alex non può concedere una rete come quella, ma fa parte del periodo sfortunato e storto di questa squadra. Capisco che ora c'è la modo della parata a croce, ma la scuola italiana non l'accetta. C'è stata poca reattività di Meret nell'intervenire con i piedi, tutto qua".