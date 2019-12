Iezzo: "Quando i risultati non arrivano i giocatori sono i primi a soffrire. ADL dovrebbe fare la differenza ora"

Gennaro Iezzo, ex portiere, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Chi non vorrebbe stare tranquillo con l'ambiente? I risultati fanno la differenza: se vai in campo e vinci, tutto passa in secondo piano. Quando non arrivano, i giocatori sono i primi a soffrirne. Bisogna lavorare tanto e fare unione. Il presidente potrebbe fare la differenza. Quando ci veniva a trovare ci trasmetteva fiducia, ci faceva star bene, mentre ora il patron non sta insieme alla squadra".