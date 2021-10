Iezzo: "Meret un talento, Ospina portiere di esperienza: il dualismo così diventa un problema"

Ultime notizie calcio Napoli - Gennaro Iezzo, ex portiere, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Dualismo con De Sanctis? Sì, ricordo quel periodo con Donadoni ma lì le gerarchie erano chiare: io partivo da dodicesimo, anche se poi il mio approccio in ogni allenamento era sempre lo stesso. Lavoravo ragionando da titolare fisso. Meret è un talento, mentre Ospina è un portiere di grandissima esperienza. Questa combinazione diventa un problema".