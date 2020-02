Iezzo: "Meret è un patrimonio, non si può fare a meno di un giocatore come lui! Mertens non doveva essere portato a scadenza di contratto"

Gennaro Iezzo è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“Meret è un patrimonio del calcio italiano e va salvaguardato. I numeri sono tutti a suo favore. Gattuso tuttavia preferisce Ospina perché preferisce il gioco con i piedi. Meret ha giocato i suoi buoni palloni con i piedi con una percentuale di passaggi riusciti abbastanza alta. Io sono sempre allibito quando non vedo Meret in porta. Con tutto il rispetto per Ospina, non credo che si possa fare a meno di un giocatore come Meret. Ci può stare che il giocatore voglia cambiare area dopo questa esperienza. Dispiacerebbe perdere un portiere come lui perché con Donnarumma porteranno in alto la scuola dei portieri italiani per tanti anni. Mertens? Un giocatore come Mertens non si può portare a scadenza di contratto. Il Napoli non è stato attento e lungimirante. Mertens ha voglia di restare perché si trova bene in città ed ha un buon feeling con i compagni e i tifosi. È la sua voglia di restare che lo sta portando a giocare ancora bene. Nella sua posizione potrebbe decidere di cambiare maglia in qualunque momento. Lo sbaglio è stato fatto in partenza dal Napoli. Lui e Callejon non dovevano arrivare a scadenza di contratto perché sono indispensabili”.