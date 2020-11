Iezzo: "Meret e Donnarumma i migliori 10 in Europa! Fu Aronica a convincere Mazzarri a far esordire Insigne"

Gennaro Iezzo è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Napoli-Milan è la sfida dei portieri più forti in Italia e nella top dieci più forti d’Europa. Faranno parlare molto di loro in futuro. Ricordo che noi ci mettemmo del nostro per far esordire Insigne con Mazzarri. Se non sbaglio fu Aronica a convincere Mazzarri a far entrare Insigne in quei minuti finali. Oggi è un giocatore straordinario che per fortuna gioca nel Napoli”.