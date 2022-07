Iezzo: "La crescita di Contini non va fermata. Non condivido la moda ultima sui portieri"

Gennaro Iezzo è intervenuto alla trasmissione Radio Gol su Radio Kiss Kiss Napoli:

Per me il portiere deve saper parare prima e dopo deve saper giocare coi piedi. E' una moda che sta coinvolgendo un po' tutti ma che non condivido: se l'azione deve partire dal portiere mettiamo un centrocampista tra i pali. Meret ha solo bisogno di giocare con continuità. Secondo? Non fermerei il processo di crescita di Contini, lo farei giocare ancora in prestito in un'altra squadra. Opterei un secondo portiere esperto, tipo Sirigu"