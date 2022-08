Iezzo: "Kepa non mi convince e Neto non è meglio di Meret: vi dico il mio preferito"

Calcio Napoli - Gennaro Iezzo è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Kepa non mi convince, ha giocato tantissimo con il Chelsea. Navas invece è un giocatore di esperienza internazionale: tra i nomi usciti è quello che preferisco. Stravedo da sempre per Alex Meret, ma capisco che non viva un grande periodo.

Non prenderei infine Neto, altro nome accostato al Napoli. L'estremo difensore del Barcellona non ha nulla più di Alex Meret per come la vedo io: sarebbe sbagliato affidare a lui la porta degli azzurri"