Iezzo: "Il secondo scudetto ha la firma di Giuliani: ci sono volute le sue mani per portarlo a casa" [VIDEO]

Ultime calcio Napoli – Gennaro Iezzo ha rilasciato alcune dichiarazioni durante '30 anni di storia' condotto da Gennaro Montuori:

“Ancora mi vengono in mente le emozioni della vittoria del secondo scudetto. Ero un ragazzo tifoso del Napoli che aveva in testa il sogno di vestire la maglia del Napoli. Quando penso al secondo scudetto, penso ad un portiere, colui che mi ha trasmesso la voglia di diventare io stesso portiere: Giuliano Giuliani, ci sono volute le sue mani per portare a casa questo titolo”.