Iezzo: "Il Napoli ha bisogno di James Rodriguez, il popolo napoletano vuole vincere"

Gennaro Iezzo, ex portiere e capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Ecco le sue parole.

"Con due difensori del livello di Manolas e Koulibaly il Napoli è più tranquillo. Il greco è un giocatore diverso da Albiol, somiglia più al senegalese, che ora diventerà il regista difensivo. Alternative? Chiriches ha dimostrato di saperci stare, così come Maksimovic. Per fare il salto di qualità ora serve qualche esterno. Il Napoli ha bisogno di giocatori come James Rodriguez, è una certezza, ma per colmare a lui servirà anche un centrocampista di altissimo livello. Veretout è forte, ma servirebbe un centrale con caratteristiche diverse, più regista. Fabian Ruiz è stato una sorpresa per tutti, diventerà uno dei centrocampisti più forti in Europa. Il popolo napoletano vuole vincere e senza giocatori abituati a farlo diventa difficile".