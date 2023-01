Gennaro Iezzo è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“C’è molta curiosità nel capire come ripartirà il Napoli, se avrà ancora quella mentalità e quelle certezze per arrivare fino in fondo. Sarà una gran bella partita, difficile tanto per l’attacco dell’Inter quanto per la difesa azzurra. Poi vedremo il piano tattico preparato da Spalletti".