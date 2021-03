Iezzo: "Benitez? Da manager con i soldi della Champions farebbe la differenza"

Napoli Calcio - Gennaro Iezzo ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“A fine stagione Gattuso andrà via in ogni caso? Bisogna capire fino a che punto si sono incrinati i rapporti col presidente. Sarri? Sono un estimatore di Maurizio, sono un sarriano, lo andavo a vedere anche al Sorrento. La storia però dice che il presidente fa fatica a riprendere allenatori o giocatori che già sono stati al Napoli. Benitez? Bisognerebbe capire il ruolo. Dipende tutto se il Napoli riuscirà a qualificarsi in Champions, con dei soldi da spendere Benitez potrebbe fare la differenza”.