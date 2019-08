Valcareggi: "Icardi andrà al Napoli, De Laurentiis è stato bravo con Wanda Nara"

Calciomercato Napoli - Furio Valcareggi, agente di Emanuele Giaccherini, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Il rinnovo di Edin Dzeko ha colpito un po' tutti a sorpresa, perché anche lui aveva dato segnali di cedimento. E' la prima volta che rimane quattro anni in un posto. Ora cosa succede? Per le mie informazioni Icardi va al Napoli, perché Arek Milik da solo non può stare. Hanno molta fiducia in più su Icardi che su Milik, possono tenere tutti e due per creare alternative ma non hanno voglia di riproporre Dries Mertens o Lorenzo Insigne come falso nueve.

Credo che la priorità del Napoli sia Icardi e che il presidente sia stato molto bravo con la signora Wanda Nara: credo che sia probabile che il Napoli prenda Icardi, è la squadra più sicura. Che la Juventus cerchi un centravanti è immorale: ha Paulo Dybala, Gonzalo Higuain, Mario Mandzukic e Cristiano Ronaldo, loro però non hanno limiti e cercano qualcosa. Sono stati anche su Neymar, ora qualcosa si inventano".