Auriemma a CN24: "Farei lo scambio Insigne-Icardi, in arrivo Almendra e Veretout. Sull'addio di De Nicola..."

Ultimissime calcio Napoli - Raffaele Auriemma ha rilasciato alcune dichiarazioni a CN24 LIVE

Ultimissime calciomercato Napoli, le ultimissime di Auriemma

"Icardi al Napoli? Bisognerebbe chiederlo al presidente De Laurentiis, tre anni fa ebbe dei contatti con l'agente Wanda Nara. Secondo me l'argentino è un profilo che il Napoli tiene molto in considerazione. Se leggo nomi come Rodrigo e Zapata vuol dire che c'è anche una volontà di voler prendere una punta dal gol facile. Se dovesse realmente arrivare una punta di questo calibro, penso ad uno tra Insigne e Milik via. Non può essere solo sfortuna il record di pali, vorrà dire anche una mancanza di freddezza o precisione: per cancellare questo serve una punta in grado di colmare questo gap.

Scambio Icardi-Insigne? Al momento è fantamercato, ma personalmente lo farei. Almendra e Veretout sono due giocatori che il Napoli vuole prendere. Per l'argentino si sta discutendo sulla tassazione della clausola, è qui la disputa di tutto: credo che alla fine questo ragazzo così come Veretout saranno in azzurro. Il destino del francese non è legato ad Allan bensì a Diawara e Rog. De Nicola? Ha avuto un lungo colloquio alla cena di fine stagione, il rapporto professionale è finito il 31 magggio. Non credo ci sarà un sostituto, ma può esserci uno specialista molto vicino a Ancelotti".