Calciomercato Napoli - Francesco Modugno, giornalista di Sky, ha parlato nel corso dello speciale Calciomercato di Sky Sport 24, con le ultime sull'affare Mauro Icardi:

"Se arriva Icardi parte Milik? Sarebbe complicato tenerli entrambi, è chiaro che a quel punto per Milik ci sarebbe poco spazio o meno spazio. Discorso aperto per il rinnovo del polacco, ma al momento la firma non è arrivata. Se arrivasse uno come l'argentino, il Napoli e Milik farebbero delle valutazioni".