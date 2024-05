Icardi di nuovo in Serie A? Arriva l'annuncio del dg

Calciomercato - Mauro Icardi torna in Serie A a giocare in un club italiano? Arriva l'annuncio del direttore generale che fa una doppia rivelazione per quanto riguarda i campioni argentini Icardi e Correa.

Icardi in Serie A al Como: l'annuncio

Carlalberto Ludi, direttore generale del Como, che ha appena ottenuto la promozione in Serie A, ha parlato nel corso di un'intervista concessa a margine della premiazione della Regione Lombardia, affrontando alcuni temi anche di mercato come il possibile arrivo di Icardi e Correa. Queste le sue dichiarazioni:

"Le mie parole a volte vengono strumentalizzate (sorride ndr) quindi sarò molto chiaro. Purtroppo, e dico così perché sono due campioni assoluti, al 100% li mettiamo da parte".