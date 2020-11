Ultime notizie calcio Napoli - Mino Raiola, agente dell’attaccante svedese del Milan Zlatan Ibrahimovic, ha parlato del bomber De Volkstrant:

“E' il novanta per cento del Milan. Quanto può giocare? Fin quando non esce dal campo in barella. Può continuare fino a 50 anni, ma vuole giocare solo ai massimi livelli. Guardate come ha resuscitato tutto il Milan”.