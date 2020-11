Ibrahimovic: "Alla Juventus non funzionavano le docce, Moggi diceva che contava solo vincere e non lo stare bene"

Ultime notizie calcio - Zlatan Ibrahimovic, nel corso di una lunga intervista a Aftonbladet, ha parlato anche della sua esperienza alla Juventus:

"La prima settimana alla Juventus ho pensato: 'Wow! Questo è il club più grande del mondo!'. Ma il centro sportivo era un disastro. Facevamo la doccia quattro alla volta e a un certo punto l'acqua ha iniziato a surriscaldarsi. Ho pensato: 'È assurdo, siamo alla Juventus'. Lo dissi a Moggi e lui mi rispose: "Non sei qui per stare bene, sei qui per vincere. E non dimenticare queste parole"