Lodovico Spinosi, intermediario del difensore Roger Ibanez, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione "CalcioNapoli24 Live"

"Ibanez piaceva al Napoli? La Roma non ha mai preso in considerazione di venderlo in Italia. C'è stato solo un gradimento tecnico rimasto lì, non si è mai concretizzato in niente".