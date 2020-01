Iavarone: "La prestazione del Napoli è incommentabile: se fosse un'azienda, oggi parleremo di crisi aziendale. Sembra essere su un Titanic"

Ultime calcio Napoli – Toni Iavarone ha parlato ai microfoni di Ne Parliamo il Lunedì in onda su Canale 8:

“La prestazione del Napoli è incommentabile. Se il Napoli fosse un'azienda, oggi parleremo di crisi aziendale. Si è partiti da un mercato fallimentare. Con un terzino sinistro che una può giocarla e altre no, un attacco fermo da tempo e problemi tra i dipendenti. Contenziosi in atto, è una vera crisi aziendale. Serve sedersi, andare avanti, vedersi e salvare il salvabile. Sembra essere su un Titanic. Il Napoli è a 5 punti dalla quintultima. Le plusvalenze folli del Napoli hanno fatto si che nessun calciatore forte restasse in azzurro”.