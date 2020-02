Iavarone: "Il difetto del Napoli di questo anno è il non sapere e riuscire imporre il proprio gioco. Raiola? Dove sta andando a finire il calcio..."

Ultime calcio Napoli – Toni Iavarone ha parlato ai microfoni di Ne Parliamo il Lunedì in onda su Canale 8:

“E' il rapporto che c'è tra allenatore e squadra a fare la differenza: se i calciatori non si riconoscono nel proprio tecnico, rischiano di scendere in campo ancora più svogliati. Ma il rapporto è buono, nonostante modi: schietto, spontaneo e verace nei modi. Sta ottenendo i risultati, arrivati sulle macerie fumanti. Il difetto del Napoli di questo anno è il non sapere e riuscire imporre il proprio gioco: per questo si deve aspettare, si deve saper soffrire per fare male. Prezzi alti? Se il Napoli vuole portarsi nuovamente accanto ai tifosi, allora il prezzo è sbagliato, ma se vuole mettersi al pari delle big europee, allora il prezzo è giusto. Raiola? Verrà presto a Napoli, non vuole tenere Lozano e Insigne insieme visto che giocano nello stesso ruolo: non possono comandare i procuratori, dove stiamo andando a finire?”.