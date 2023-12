L'ex arbitro Iannone a CN24: "Errore di Abisso senza precedenti nella storia del Var! Serve un cambio di rotta per il bene del calcio"

Antonio Iannone, ex arbitro, è intervenuto ai microfoni di CN24 Live commentando l'arbitraggio di Abisso:

"Purtroppo l'arbitro ha commesso un grave errore annullando il gol del Napoli ieri sera. Nessuno del team arbitrale ha avuto contezza di quello che è accaduto e non è mai successo della storia del Var. Secondo me il legislatore e le componenti federale devono riunirsi e capire se vogliono il bene del calcio. Le punizioni lasciano il tempo che trovano, bisogna dare una dimensione corretta allo strumento Var perchè in questo modo si snatura lo sport. E' stato un errore gravissimo e non esistono attenuanti".