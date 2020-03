Iannicelli propone: "Semifinale scudetto tra Juventus e Napoli, tipo Super Bowl! Con Pausini e Ferro che cantano..."

Ultimissime notizie Napoli - Peppe Iannicelli, giornalista ed opinionista sportivo, conduttore delle trasmissioni calcistiche di Radio Marte, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Campania Sport, programma di approfondimento sui temi caldi in casa partenopea e non solo, in onda sulle frequenze di Canale 21. Queste le sue considerazioni sul calcio italiano: "Inorridirei ad assegnare lo scudetto con la classifica attuale o a non assegnarlo proprio: è una delle ipotesi al vaglio. Io fare i Playoff tra le prime otto squadre, avendo settimane di spettacolo e restituendo così, in parte, anche il sorriso alla gente".

Iannicelli ha poi aggiunto: "Immaginate la semifinale Scudetto tra Napoli e Juventus quanti incassi e soldi porterebbe ai media e agli sponsor! E chissà che non si possa arrivare al Super Bowl Italiano, magari facendo cantare Laura Pausini e Tiziano Ferro durante la pausa. Il calcio può avere un effetto esorcizzante sul paese. E' uno scenario, questo, che può sembrare fantastico oggi, ma che è stato messo sul tavolo e può essere una grande opportunità".