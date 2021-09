Iannicelli: "Napoli? Non sono stupito, per me gli azzurri sono in testa alla griglia scudetto"

Ultime notizie calcio Napoli - Peppe Iannicelli, giornalista, ha parlato così a Canale 21 dopo Napoli-Juventus:

“Non sono stupito, 15 giorni fa ho pronosticato il Napoli in testa alla griglia scudetto. Ero già convinto che l’anno scorso che questa squadra potesse competere per il tricolore e che certamente avrebbe meritato di conquistare la Champions se fosse stata gestita in un modo più consapevole e decente. Quindi non sono stupito, anche se lo sono vedendo il Napoli a +8 dalla Juve dopo tre turni di campionato. Non sono stupito però del fatto che alla fine tra le big la Juve probabilmente è quella che si è indebolita di più e il Napoli quella che si è indebolita di meno. Il campo ci ha dato una risposta eloquente. Se perdi Ronaldo, un giocatore da un gol a partita, è del tutto evidente che parti in una situazione di parità rispetto a tutte le altre".