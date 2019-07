Iannicelli: "Mertens? Serve prudenza, se fosse arrivata a lui un'offerta della Juventus..."

A "Tutti in Ritiro", trasmissione in onda ogni sera alle ore 23.00 su Canale 21, è intervenuto Peppe Iannicelli: "Mertens? Se avesse ricevuto un'offerta dalla Juventus, avrei voluto vedere se fosse mai rimasto a fare il principe a Napoli. I calciatori devono essere prudenti, sempre, va bene l'affetto ma non devono mai dichiarare amore eterno. Poi alla fine si sa, vanno sempre dove li porta il conto in banca, altro che cuore. Palmiero (appena passato al Pescara, ndr) è un ottimo calciatore, sono sicuro che tornerà a Napoli per restarci. Spero si riveda questa norma di terminare il calciomercato il 2 settembre. È un’autentica follia, penalizza squadre che a campionato inoltrato potrebbero ritrovarsi senza calciatori fondamentali“.