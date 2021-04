Iannicelli lancia la provocazione: "Napoli, se batti l'Inter e i nerazzurri calano perché non credere allo scudetto?"

Ultimissime calcio Napoli - Quello delle ultime settimane, è sicuramente un Napoli che entusiasma e fa sognare. E visto l'andamento delle rivali, il giornalista di Canale 21, Peppe Iannicelli, s'è lasciaot andare ad una provocazione nel corso di "Campania Sport".

Queste le sue parole:

"Io resto convinto che il Napoli, sia per organico che per la stagione particolare, avrebbe dovuto lottare per la vittoria del campionato. Finalmente vedo una squadra in grado di lottare per lo scudetto. Adesso, augurandoci che l’Inter magari stecchi qualche partita e che Gattuso vinca lo scontro diretto con Conte, mi chiedo: perché non sognare di poter ancora vincere lo scudetto?

Esistono storie di sport in questo senso. Luna Rossa ha riaperto la finale di Coppa America che sembrava scontata, oppure tennisti che recuperano 5 set di svantaggio. Sognare è lecito e questo Napoli, che lo ripeto, avrebbe dovuto lottare per il vertice della classifica, può ancora crederci".