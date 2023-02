Napoli - Peppe Iannicelli è intervenuto in diretta a Canale 21 per parlare del Napoli:

"Citando Sanremo non posso che accostare la canzone Supereroi di Mr Rain al Napoli. La squadra di Spalletti ha già vinto lo scudetto, non resta che attendere la noiosa certificazione matematica. La supremazia del Napoli è mostruosa tra collettivo e individualità. Lozano sullo 0-0 ha fatto un recupero mostruoso evitando la rete degli avversari. Pizzico di rammarico l'aver buttato via la Coppa Italia".