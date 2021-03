Iannicelli: "De Laurentiis-Sarri, primo approccio positivo: le prossime settimane saranno decisive"

Napoli - Peppe Iannicelli scrive su Optamagazine in merito alle voci di un possibile ritorno a Napoli di Sarri: "Nel dopo partita, Andrea Agnelli ha dichiarato fiducia al progetto Pirlo. Sta per calare il sipario sulla vicenda Ronaldo. Ed anche Sarri sembra ormai pronto a staccarsi dalla Juventus . Il tecnico toscano, punito con l’esonero per l’eliminazione patita contro il Lione, il suo scudetto bianconero l’aveva comunque vinto. Nell’anno di stop lautamente pagato dagli Agnelli ha meditato e maturato la voglia di vendetta. E Napoli è pronta ad accoglierlo nuovamente a braccia aperte. Un primo contatto con il Presidente Aurelio De Laurentiis ,che ha deciso di non rinnovare il contratto a Gattuso, ha lasciato un’impressione positiva. Le prossime settimane saranno decisive".