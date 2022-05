Iannicelli contro Koulibaly: "Lo avete reso leader, ma cosa ha fatto nelle difficoltà? Da vendere..."

Ultime calcio Napoli - Peppe Iannicelli ha criticato Kalidou Koulibaly ai microfoni di Canale 21 durante il Campania Sport:

"Se non si vuole puntare su Koulibaly e Victor Osimhen, li si venda ora. Se non si vuole continuare con David Ospina e Dries Mertens, lo si faccia con serenità. Serve una decisa rifondazione. Koulibaly, però, che fate diventare tutti un leader, cosa ha dato in termini di leadership, nel momento delicato della stagione? Appena si trova qualcuno pronto a fare un'offerta congrua, io Koulibaly lo vendo ".