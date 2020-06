Iannicelli: "Altro che Castel di Sangro, io farei il ritiro del Napoli a Telese o a Morcone. Quello di Maradona andava ad Agerola"

Peppe Iannicelli, giornalista sportivo e conduttore radiofonico, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Campania Sport, trasmissione trasmissione di approfondimento sui temi caldi in casa partenopea - e non solo - in onda sulle frequenze di Canale 21. Vi proponiamo un estratto delle sue considerazioni relative al calcio italiano: "Ritiro del Napoli in Abruzzo? Se non in Trentino, allora per dieci giorni organizzerei un ritiro in Campania, a Telese o Morcone, località idonee e molto belle. L'idea piacerebbe certamente anche a Vincenzo De Luca per dare spazio alle località della nostra regione".

Iannicelli ha poi aggiunto: "Mi auguro che il presidente De Laurentiis ci ripensi ed accolga questa idea. Sarebbe meraviglioso sul Faito, ma è a mille metri di quota e non sarebbe semplicissimo. A Morcone e Telese, invece, ci sono tutte le condizioni: volendo, lo si può fare. Si può fare anche un'amichevole. Il Napoli faceva ritiri ad Agerola: erano i tempi di Maradona, non la preistoria. Agerola è un luogo stupendo", ha concluso il noto giornalista al termine del suo intervento televisivo odierno ai microfoni dell'emittente campana.