Iachini: "James può fare anche il finto nove, come feci fare a Dybala a Palermo. Di Lorenzo? E' da nazionale"

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Giuseppe Iachini, ex allenatore di Empoli e Palermo. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Ancelotti conosce bene James e saprebbe dove utilizzarlo. Per me può fare sia l’esterno che la seconda punta o anche il finto nove. Io feci fare il centravanti a Dybala a Palermo, dipende da come fai certi movimenti. James ha tanta qualità e sa essere determinante vicino la porta, sia in termini di goal che di assist. Farebbe crescere il gruppo, il Napoli lavora da anni ad un processo di crescita e se resterà fermo lo zoccolo duro della squadra si potrebbe anche pensare a lottare più concretamente per lo scudetto. Servono altri campioni però per lottare con una squadra come la Juventus. Di Lorenzo? Lo immagino in nazionale, già lo scorso anno se ne parlava. Sarebbe un’opportunità importante per il ragazzo, Mancini sa anche valorizzare i giovani. Poi con Ancelotti a Napoli crescerà anche dal punto di vista della personalità”.